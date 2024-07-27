Над Рязанской областью сбили семь дронов ВСУ
27 июля 202408:10
Семь украинских беспилотников самолетного типа сбили над Рязанской областью. Об этом заявили в Минобороны.
«Около 06.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дроны ВСУ были уничтожены над Рязанской областью дежурными средствами ПВО.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областями нейтрализовали 14 украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru