Над Рязанской областью сбили семь дронов ВСУ

Семь украинских беспилотников самолетного типа сбили над Рязанской областью. Об этом заявили в Минобороны.

«Около 06.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дроны ВСУ были уничтожены над Рязанской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областями нейтрализовали 14 украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныРязанская ОбластьБеспилотники

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