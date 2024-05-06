ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области
6 мая 202413:20
Российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также заявили об освобождении села Соловьево в ДНР.
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27. Также ВС РФ уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Курской области, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru