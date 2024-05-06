В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны.

Украинский беспилотник атаковал город Шебекино Белгородской области

По данным ведомства, около 09:00 мск военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в России.

«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Курской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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