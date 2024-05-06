В Курской области сбили беспилотник ВСУ
6 мая 202410:21
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, около 09:00 мск военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в России.
«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Курской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru