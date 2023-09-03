ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ под Одессой

Воздушно-космические силы России в ночь на воскресенье нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

СМИ сообщили о взрывах в Измаиле Одесской области

Удар нанесен беспилотными летательными аппаратами. Целью являлись хранилища топлива в порту Рени Одесской области.

Цель удара достигнута. Поражены все назначенные объекты, уточнили в оборонном ведомстве.

В Одессе утром 3 сентября прогремел мощный взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФОдессаУкраина

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