СМИ сообщили о взрывах в Измаиле Одесской области
23 августа 202307:29
Мощные взрывы прогремели в Измаиле в Одесской области Украины. Об этом сообщают «Новости Одессы».
В ночь на 23 августа в регионе была объявлена воздушная тревога, отмечает «Свободная пресса».
О взрывах также сообщил телеканал ТСН.
«Атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Накануне вечером взрывы были слышны в Харькове, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru