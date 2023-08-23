СМИ сообщили о взрывах в Измаиле Одесской области

Мощные взрывы прогремели в Измаиле в Одесской области Украины. Об этом сообщают «Новости Одессы».

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В ночь на 23 августа в регионе была объявлена воздушная тревога, отмечает «Свободная пресса».

О взрывах также сообщил телеканал ТСН.

«Атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Накануне вечером взрывы были слышны в Харькове, напоминает телеканал «360».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыОдессаУкраина

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