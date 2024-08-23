ВС РФ нанесли удар по бункеру, где Зеленский совещался с Сырским
23 августа 202406:03
Военные России нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, сообщает «Лента.ру».
Была атакована территория завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Другие подробности не сообщаются.
Ранее расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru