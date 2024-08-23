ВС РФ нанесли удар по бункеру, где Зеленский совещался с Сырским

Военные России нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, сообщает «Лента.ру».

Биограф Зеленского рассказал о секретном бункере в Киеве

Была атакована территория завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Другие подробности не сообщаются.

Ранее расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияУкраинаВСУВладимир Зеленский

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