Биограф Зеленского рассказал о секретном бункере в Киеве

По его словам, он никогда не бывал в бункере, отметив, что бункер и комплекс зданий президента Украины – это разные вещи. Журналист отметил, что описывал бункер в книге только на основании интервью с Зеленским и другими людьми, которые там бывали.

Ранее стало известно, что доступ в офис украинского президента имеют только те, кто подписал документы о неразглашении государственной тайны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

