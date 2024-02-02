Биограф Зеленского рассказал о секретном бункере в Киеве

Иностранцам запрещено посещать бункер украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на автора биографии президента, американского журналиста Саймона Шустера.

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По его словам, он никогда не бывал в бункере, отметив, что бункер и комплекс зданий президента Украины – это разные вещи. Журналист отметил, что описывал бункер в книге только на основании интервью с Зеленским и другими людьми, которые там бывали.

Ранее стало известно, что доступ в офис украинского президента имеют только те, кто подписал документы о неразглашении государственной тайны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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