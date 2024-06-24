Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем

В начале специальной военной операции под Киевом сдался в плен расчет запасного командного бункера Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление командира роты спецназа 106-го разведотряда с позывным Граф.

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По его словам, военные РФ блокировали район, где работали украинские Силы специальных операций, после чего охраняли территорию от возможного прорыва противника. Штат части был около 110 человек, 60 или 70 из них попало в плен. Еще около 6-8 украинских военных были ликвидированы при оказании сопротивления. Около 30 человек смогли отступить.

Граф отметил, что военные Украины сдались в плен вместе со знаменем части.

Ранее стало известно о сдаче в плен более 70 солдат ВСУ во время боев за Берестовое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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