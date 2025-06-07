ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.

Двое раненых и «Бобры»: ВСУ атаковали Московский регион «Лютыми» дронами

В российском оборонном ведомстве уточнили, что все цели ударов были достигнуты.

Удары были нанесены ночью 7 июня, добавили в МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 7 июня средства ПВО нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ над российской территорией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры