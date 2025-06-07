Минобороны: Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ над регионами России, передает Минобороны.

«В период с 00.00 мск... перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Дроны сбили в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, а также в Московском регионе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые атаковали столицу.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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