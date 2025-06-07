Минобороны: Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов
7 июня 202507:26
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ над регионами России, передает Минобороны.
«В период с 00.00 мск... перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Дроны сбили в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, а также в Московском регионе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые атаковали столицу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru