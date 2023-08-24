ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались о достижении цели удара. Объект поражен, уточнили в Минобороны.
Отмечается, что на купянском направлении ВС РФ отразили пять украинских атак, а также уничтожили порядка 50 украинских бойцов.
Ранее Минобороны сообщало, что во вторник над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», ведущих воздушную разведку у берегов Крыма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru