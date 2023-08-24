ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотниками

В оборонном ведомстве отчитались о достижении цели удара. Объект поражен, уточнили в Минобороны.

Отмечается, что на купянском направлении ВС РФ отразили пять украинских атак, а также уничтожили порядка 50 украинских бойцов.

Ранее Минобороны сообщало, что во вторник над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», ведущих воздушную разведку у берегов Крыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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