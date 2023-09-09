ВС РФ нанесли 6 ударов по военным объектам и базам подготовки диверсантов

В оборонном ведомстве отметили, что удары были нанесены по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса».

Кроме того, в российском Минобороны подтвердили уничтожение британского танка Challenger на запорожском направлении в ходе ожесточенных боев.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что британские танки «Челленджер» и немецкие «Леопарды» уязвимы для российского оружия из прошлого века.

