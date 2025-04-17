Песков: Путин и эмир Катара обменяются документами
17 апреля 202512:56
Обмен документами запланирован по итогам встречи президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Большом Кремлевском дворце состоится беседа глав государств.
«За этим последуют российско-катарские переговоры в формате официального завтрака, и будет также церемония обмена подписанными документами», - указал представитель Кремля.
Ранее эмир Катара прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru