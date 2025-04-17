Песков: Путин и эмир Катара обменяются документами

Обмен документами запланирован по итогам встречи президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эмир Катара прибыл в Россию, где встретится с Путиным

По его словам, в Большом Кремлевском дворце состоится беседа глав государств.

«За этим последуют российско-катарские переговоры в формате официального завтрака, и будет также церемония обмена подписанными документами», - указал представитель Кремля.

Ранее эмир Катара прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2».


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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКатарВладимир Путин

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