В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов

Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» объявили, что с 17 апреля по всей России скорость прокатных электросамокатов снижена до 20 км/ч.

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В совместном заявлении компаний говорится, что данное решение призвано успокоить неосознанных пользователей и снизить количество опасных ситуаций на тротуарах.

«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 м/ч», - указали операторы.

Также отмечается, что агрессивным стилем вождения отличаются менее 1% от всех электросамокатчиков.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров допустил, что в России появится прототипа водительских прав для электросамокатов и прочих СИМ, сообщает RT.

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:АрендаОграничение ДвиженияРоссияэлектросамокат

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