Песков анонсировал переговоры по случаю Дня Победы
17 апреля 202513:10
Содержательные переговоры состоятся на полях празднования 80-летия Победы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, можно ли будет сравнить празднование с «ялтинской конференцией» 1945 года, Песков подчеркнул, что форум не будет носить элементы этой встречи.
«Это не форум, это празднование юбилея Победы», - отметил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что на празднование Дня Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru