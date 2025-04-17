Песков анонсировал переговоры по случаю Дня Победы

Содержательные переговоры состоятся на полях празднования 80-летия Победы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, можно ли будет сравнить празднование с «ялтинской конференцией» 1945 года, Песков подчеркнул, что форум не будет носить элементы этой встречи.

«Это не форум, это празднование юбилея Победы», - отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что на празднование Дня Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств.

