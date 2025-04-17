Армия России освободила Преображенку в ДНР
17 апреля 202514:21
Российские войска азяли под свой контроль село Преображенка в Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
Ранее в Минобороны заявили, что силами военнослужащих «Центра» в ДНР было освобождено село Елизаветовка, сообщает «Свободная Пресса».
При этом российские войска нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев: Многие страны и структуры пытаются сорвать переговоры РФ и США
- Роднина назвала успехом для России выступление фигуристов за другие страны
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 165 военнослужащих и два танка
- СМИ: Забайкальский депутат четвертый год работает из Украины
- Шадаев: Минцифры создало систему проверки резюме на враньё
- Глава Минцифры заявил, что ИИ может заменить половину чиновников
- Армия России освободила Преображенку в ДНР
- Звезда «Аноры» отказалась сниматься с Гослингом в продолжении «Мандалорца»
- Путин упростил получение водительских прав для граждан Южной Осетии
- Врачи в Бурятии пересадили почку мужчине и сохранили ему 900 тысяч долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru