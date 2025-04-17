Армия России освободила Преображенку в ДНР

Российские войска азяли под свой контроль село Преображенка в Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее в Минобороны заявили, что силами военнослужащих «Центра» в ДНР было освобождено село Елизаветовка, сообщает «Свободная Пресса».

При этом российские войска нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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