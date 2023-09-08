«Оружие 1980-х»: Генерал Липовой назвал имена «убийц» танков Challenger

«Корнеты», РПГ-7 и «Фаготы» с одинаковым успехом уничтожают и «Леопарды», и «Челленджеры», сказал в эфире НСН Сергей Липовой.

Британские танки «Челленджер» и немецкие «Леопарды» уязвимы для российского оружия из прошлого века, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об уничтожении в регионе второго танка «Challenger 2». По его словам, оба танка отработали «Корнетом».

Балицкий заявил о подбитии второго танка Challenger 2 в Запорожье
«Как показала практика на Сирии и Ближнем Востоке, где засветились эти "Челленджеры", их можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. "Корнеты", РПГ-7, "Фаготы" - это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах, при этом они с одинаковым успехом уничтожают и "Леопарды" и "Челленджеры". Думаю, что и "Абрамсы" постигнет такая же участь. То, что мы сегодня уничтожили второй "Челленджер", говорит о том, что остальные британские танки ждет то же самое. Наши противотанковые подразделения имеют достаточно сил и средств, чтобы уничтожить любую бронетехнику в зоне СВО», - сказал Липовой.

При этом они отметил, что хваленые европейские танки уступают российским и «вязнут в грязи».

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«И "Леопарды", и "Челленджеры" тяжелее наших танков, поэтому проигрывают в тактической маневренности. Они проигрывают нашим танкам при ведении боя там, где земля и грязь. Они вязнут, очень медленные и неповоротливые, по сравнению с нашими танками. Наши танки подготовлены для европейского театра военных действий, практика показала, что они превосходят всю европейско-натовскую технику, в том числе танки, которыми они так страшно гордятся», - заключил собеседник НСН.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия собирается изучать, ставшую трофеями современную западную технику. По словам военкора Александра Сладкова, танки «Леопард» быстро окрестили «кошками». Он вспомнил в этой связи «дохлого кота Ваську из анекдота», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

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Фото: telegram.org
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