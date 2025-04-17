Песков: Ставить вопрос о принадлежности новых регионов в корне неправильно
Ставить вопрос о принадлежности новых регионов в корне неправильно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о том, является ли передача Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей под контроль Москвы обязательным условием для окончания боевых действий.
«Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью России... так вопрос ставить невозможно», — сказал представитель Кремля.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что признание четырёх российских регионов является самым быстрым путём к прекращению огня в конфликте на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru