СМИ: Иностранные компании приостановили уход из России

Источники газеты утверждают, что это произошло после возвращения в РФ итальянского производителя газовых и электрических водонагревательных котлов Ariston. Теперь иностранный бизнес наблюдает за развитием этой ситуации.

Также собеседники издания сообщили, что в руководящих кругах западных компаний наблюдаются «незначительные признаки слабого интереса» к возвращению на российский рынок.

Ранее немецкий производитель холодильников и стиральных машин Bosch опроверг информацию о якобы намерении вернуться в Россию, сообщает RT.

