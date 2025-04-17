СМИ: Иностранные компании приостановили уход из России
Иностранные компании, которые намеревались уйти из России, приостановили осуществление своих планов. Об этом пишет Financial Times.
Источники газеты утверждают, что это произошло после возвращения в РФ итальянского производителя газовых и электрических водонагревательных котлов Ariston. Теперь иностранный бизнес наблюдает за развитием этой ситуации.
Также собеседники издания сообщили, что в руководящих кругах западных компаний наблюдаются «незначительные признаки слабого интереса» к возвращению на российский рынок.
Ранее немецкий производитель холодильников и стиральных машин Bosch опроверг информацию о якобы намерении вернуться в Россию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru