СМИ: Иностранные компании приостановили уход из России

Иностранные компании, которые намеревались уйти из России, приостановили осуществление своих планов. Об этом пишет Financial Times.

Экономист назвал страны, чей бизнес первым вернётся в РФ

Источники газеты утверждают, что это произошло после возвращения в РФ итальянского производителя газовых и электрических водонагревательных котлов Ariston. Теперь иностранный бизнес наблюдает за развитием этой ситуации.

Также собеседники издания сообщили, что в руководящих кругах западных компаний наблюдаются «незначительные признаки слабого интереса» к возвращению на российский рынок.

Ранее немецкий производитель холодильников и стиральных машин Bosch опроверг информацию о якобы намерении вернуться в Россию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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