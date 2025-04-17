У ХАМАС кончились деньги для выплаты зарплат бойцам и чиновникам

У боевиков появились трудности с выплатами для администрации Сектора Газа. Многим чиновникам не выдавали деньги уже месяц. Высокопоставленным бойцам и политическим деятелям уже сократили зарплату на половину, уточняется в публикации.

Источники WSJ отметили, что проблемы начались из-за того, что Израиль перекрыл ввоз гуманитарной помощи в Газу. Она оказывалась в руках ХАМАС, а затем перепродавалась или же с нее взимался налог в пользу движения. Теперь оно потеряло эти возможности, добавили в материале.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду провел встречу в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, напоминает НСН.

