У ХАМАС кончились деньги для выплаты зарплат бойцам и чиновникам
Палестинское движение ХАМАС не может обеспечить зарплатами своих солдат и гражданский персонал, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
У боевиков появились трудности с выплатами для администрации Сектора Газа. Многим чиновникам не выдавали деньги уже месяц. Высокопоставленным бойцам и политическим деятелям уже сократили зарплату на половину, уточняется в публикации.
Источники WSJ отметили, что проблемы начались из-за того, что Израиль перекрыл ввоз гуманитарной помощи в Газу. Она оказывалась в руках ХАМАС, а затем перепродавалась или же с нее взимался налог в пользу движения. Теперь оно потеряло эти возможности, добавили в материале.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду провел встречу в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru