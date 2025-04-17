Путин упростил получение водительских прав для граждан Южной Осетии

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о гражданах Южной Осетии, имеющих либо гражданство РФ, либо вид на жительство (ВНЖ) в стране.

Упрощённый порядок означает, что они смогут получить риоссийские водительские права на основании действительных водительских удостоверений республики, без сдачи экзамена и прохождения медкомиссии.

Ранее Минтруда РФ сократило перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».