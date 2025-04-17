Путин упростил получение водительских прав для граждан Южной Осетии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Южной Осетии смогут получить российские водительские права в упрощённом порядке.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о гражданах Южной Осетии, имеющих либо гражданство РФ, либо вид на жительство (ВНЖ) в стране.
Упрощённый порядок означает, что они смогут получить риоссийские водительские права на основании действительных водительских удостоверений республики, без сдачи экзамена и прохождения медкомиссии.
Ранее Минтруда РФ сократило перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru