Путин упростил получение водительских прав для граждан Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Южной Осетии смогут получить российские водительские права в упрощённом порядке.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о гражданах Южной Осетии, имеющих либо гражданство РФ, либо вид на жительство (ВНЖ) в стране.

Упрощённый порядок означает, что они смогут получить риоссийские водительские права на основании действительных водительских удостоверений республики, без сдачи экзамена и прохождения медкомиссии.

Ранее Минтруда РФ сократило перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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