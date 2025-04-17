Звезда «Аноры» отказалась сниматься с Гослингом в продолжении «Мандалорца»

Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в фильме «Анора», отказалась сниматься в новой части франшизы «Звездные войны», сообщило американское издание Variety.

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Актрисе предложили поучаствовать в проекте, который не связан с традиционными фильмами о джедаях и ситхах. Картина должна стать продолжением «Мандалорец и Грогу», который появится на экранах в мае 2026 года.

Сценаристом был назначен Джонатан Троппер, который участвовал в создании фильма «Проект Адам», а главную мужскую роль в проекте уже согласился сыграть голливудская звезда Райан Гослинг. Тем не менее Мэдисон отказалась работать с ними.

Ранее сообщалось, что актеры «Аноры» Марк Эйдельштейн и Юра Борисов подписали контракт одной из трех крупнейших агентских компаний Голливуда UTA (United Talent Agency), напоминает НСН.

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ФОТО: AP / ТАСС
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