Марочко: Киев скрывает потери под Артемовском
Командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском, не позволяя оповещать родственников о гибели военных. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Офицер отметил, что противник несет колоссальные потери при штурме окрестностей города.
«Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам Марочко, собирающие тела погибших эвакуационные группы работают таким образом, чтобы бойцы ВСУ на передовой не знали общее число безвозвратных потерь.
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил о наличии условий для «возвращения» Артемовска под контроль ВСУ. Военачальник подчеркнул, что город имеет стратегическое значение транспортного узла и плацдарма для последующих наступательных действий, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Постпред Крыма призвал к изоляции Украины от Черного моря
- Новые нормы призывного возраста заработают с весеннего призыва 2024 года
- В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении
- Сенатор Шейкин: Школьников начнут обучать управлению беспилотниками
- Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года
- Новак: Цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
- Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии
- Подпольщик сообщил об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве
- В районе реки Лена в Иркутской области пропала семейная пара с внуком
- Марочко: Киев скрывает потери под Артемовском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru