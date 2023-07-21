Марочко: Киев скрывает потери под Артемовском

Командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском, не позволяя оповещать родственников о гибели военных. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Пасечник заявил о больших потерях ВСУ под Артемовском

Офицер отметил, что противник несет колоссальные потери при штурме окрестностей города.

«Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Марочко, собирающие тела погибших эвакуационные группы работают таким образом, чтобы бойцы ВСУ на передовой не знали общее число безвозвратных потерь.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил о наличии условий для «возвращения» Артемовска под контроль ВСУ. Военачальник подчеркнул, что город имеет стратегическое значение транспортного узла и плацдарма для последующих наступательных действий, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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