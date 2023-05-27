Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины
27 мая 202320:51
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, пишут местные СМИ.
Также украинские СМИ сообщают о взрывах.
Накануне в Николаевской области Украины были слышны взрывы. В регионе ранее объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в 22:51 по московскому времени, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее взрывы прогремели в Киеве. Сработала система противовоздушной обороны. Позднее взрывы произошли в Хмельницкой области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru