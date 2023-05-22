СМИ: в трех регионах Украины объявлена воздушная тревога

В трех украинских областях объявлена воздушная тревога, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации.

Мэрия: в Киеве объявлена воздушная тревога

Сигналы тревоги прозвучали в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее взрывы прогремели в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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