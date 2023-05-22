СМИ: в трех регионах Украины объявлена воздушная тревога
22 мая 202300:22
В трех украинских областях объявлена воздушная тревога, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации.
Сигналы тревоги прозвучали в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Ранее взрывы прогремели в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru