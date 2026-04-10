В Госдуме ожидают активизации переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут перейти в более активную фазу, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его оценке, переговорный процесс не прекращался даже на фоне обострения ирано-американских отношений. Он допустил, что в ближайшее время диалог станет более результативным.

Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине

Ранее стало известно о визите в США спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Как сообщает Reuters, он проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

По данным агентства, стороны обсуждают возможную мирную сделку по Украине, а также вопросы экономического взаимодействия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:УкраинаПереговорыРоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры