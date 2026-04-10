СМИ: Замполпреда президента в ДФО стал кандидатом в главы Дагестана
Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов рассматривается как основной кандидат на пост главы Дагестана, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
По данным издания, Рамазанов также участвовал во встрече с Владимиром Путиным, посвященной ликвидации последствий паводка в республике. На совещании президент отметил, что пригласил его лично, и предложил вернуться в Дагестан для работы на малой родине в статусе замполпреда. Путин пояснил, что опыт и знание ситуации в регионе могут быть востребованы.
Один из собеседников РБК утверждает, что назначение в полпредство Дальневосточного округа могло быть этапом подготовки к будущей работе на посту главы региона. При этом в открытых источниках отсутствует официальная биография Рамазанова, а до недавнего времени он не появлялся в публичном поле.
Как сообщили источники издания, отставка действующего главы Дагестана Сергея Меликова может состояться в мае, когда истекает срок его полномочий. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона 5 октября 2020 года, а в октябре 2021 года депутаты Народного собрания республики избрали его руководителем, поддержав кандидатуру 82 голосами из 86, передает «Радиоточка НСН».
- СМИ: Замполпреда президента в ДФО стал кандидатом в главы Дагестана
