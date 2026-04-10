СМИ: Замполпреда президента в ДФО стал кандидатом в главы Дагестана

Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов рассматривается как основной кандидат на пост главы Дагестана, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По данным издания, Рамазанов также участвовал во встрече с Владимиром Путиным, посвященной ликвидации последствий паводка в республике. На совещании президент отметил, что пригласил его лично, и предложил вернуться в Дагестан для работы на малой родине в статусе замполпреда. Путин пояснил, что опыт и знание ситуации в регионе могут быть востребованы.