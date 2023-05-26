Украинские СМИ: в Николаевской области прогремели взрывы
26 мая 202323:40
В Николаевской области Украины слышны взрывы, сообщают местные СМИ.
«Сообщают о звуках взрывов в Николаевской области», - говорится в публикации в Telegram-канале издания «Страна.ua».
В регионе ранее объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в 22:51 по московскому времени, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.
Накануне взрывы прогремели в Киеве. Сработала система противовоздушной обороны. Позднее взрывы произошли в Хмельницкой области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru