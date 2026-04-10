«Нежелательный» Стэнфорд отказались считать «черной меткой» для студентов
В России в первую очередь оцениваются знания человека, а потом уже его взгляды: если они не противоречат ценностям страны, то боятся точно нечего, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Признание Стэнфордского университета нежелательной на территории России организацией никак не связано с качеством образования, ведь оно там довольно на высоком уровне, подобное решение, скорее всего, было принято из-за навязывания студентам неприемлемых для России «ценностей», сказал НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Стэнфордский университет, расположенный в Калифорнии, стал нежелательной организацией в России. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ. Пилипенко отметила, что диплом этого университета не будет «черной меткой» для россиян.
«Мы знаем о существовании в вузе курсов по получению навыков раскола общества, для нас это неприемлемо. При этом образование по предметам там довольно высокого качества, поэтому диплом этого университета не был и не будет ”черной меткой”. В первую очередь оцениваются знания человека, а потом уже его ценности. Если они соответствуют высокому уровню, то бояться точно нечего. Научное сотрудничество с зарубежными вузами отслеживается на предмет секретных материалов и так далее. Если этот университет признан нежелательное организацией, то вряд ли они сами захотят с нами сотрудничать», — сказала собеседница НСН.
Признание организации нежелательной в России влечет за собой серьезные последствия как для самой организации, так и для ее сотрудников и лиц, взаимодействующих с ней. Основные последствия включают запрет на деятельность на территории страны, ограничение финансовых операций, а также административную и уголовную ответственность за сотрудничество.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сказал НСН, что при попытке оплатить обучение в Йельском университете (Yale University) (признан нежелательной организацией на территории России) российские студенты теперь столкнутся с риском уголовного наказания за финансирование деятельности нежелательной организации.
