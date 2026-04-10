«Нежелательный» Стэнфорд отказались считать «черной меткой» для студентов

Признание Стэнфордского университета нежелательной на территории России организацией никак не связано с качеством образования, ведь оно там довольно на высоком уровне, подобное решение, скорее всего, было принято из-за навязывания студентам неприемлемых для России «ценностей», сказал НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Стэнфордский университет, расположенный в Калифорнии, стал нежелательной организацией в России. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ. Пилипенко отметила, что диплом этого университета не будет «черной меткой» для россиян.