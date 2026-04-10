«Примерно раз в десять лет количество каракуртов увеличивается, это регулярное явление в Ростовской, Волгоградской областях, а также в степной зоне Крыма. По ветру на значительные расстояния перемещаются только личинки каракуртов, которые практически не ядовиты. Взрослые пауки не летают», — сказал Михайлов.

Собеседник НСН добавил, что место укуса каракурта желательно в течение нескольких секунд прижечь пламенем, а затем обратиться в медучреждении.

«Место укуса лучше всего прижигать зажигалкой или пламенем спички. Если успеете в течение первых тридцати секунд, яд будет уничтожен. Затем нужно обратиться в больницу», — подытожил он.

Ранее Михайлов заявил, что южнорусские тарантулы не дойдут до Москвы, но встречаются в Подмосковье, однако редко пересекаются с людьми, а их укусы не опасны для человека. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

