Арахнолог объяснил нашествие каракуртов на юге России

При нападении каракурта место укуса следует прижечь и обратиться в больницу, сказал НСН Кирилл Михайлов.

Рост численности каракуртов наблюдается на юге в России примерно раз в десять лет, а перемещаться по ветру могут лишь личинки. Об этом НСН заявил арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Кирилл Михайлов.

На юге России, в частности, в Крыму, растет популяция смертельно ядовитых каракуртов, сообщает aif.ru. Михайлов заявил, что рост популяции каракуртов — регулярное явление в южных регионах страны.

«Примерно раз в десять лет количество каракуртов увеличивается, это регулярное явление в Ростовской, Волгоградской областях, а также в степной зоне Крыма. По ветру на значительные расстояния перемещаются только личинки каракуртов, которые практически не ядовиты. Взрослые пауки не летают», — сказал Михайлов.

Собеседник НСН добавил, что место укуса каракурта желательно в течение нескольких секунд прижечь пламенем, а затем обратиться в медучреждении.

«Место укуса лучше всего прижигать зажигалкой или пламенем спички. Если успеете в течение первых тридцати секунд, яд будет уничтожен. Затем нужно обратиться в больницу», — подытожил он.

Ранее Михайлов заявил, что южнорусские тарантулы не дойдут до Москвы, но встречаются в Подмосковье, однако редко пересекаются с людьми, а их укусы не опасны для человека. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
