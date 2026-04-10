Без крепких выражений: Каким будет учебник по обществознанию от Медведева
Создание единого учебника по обществознанию даст школьникам определенное спокойствие и прозрачность того материала, который они изучали, сказала НСН Ольга Пилипенко.
По истории уже есть единый учебник, по обществознанию тоже должен быть — это обеспечит школьникам уверенность в том, что на ЕГЭ им попадутся точно те задания, которые они проходили, сказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова ранее сообщила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Пилипенко отметила, что к созданию учебников привлекают экспертов высокого уровня.
«Учебник по истории уже установлен. По обществознанию тоже должен быть один учебник. Мы говорим о том, что задания для ЕГЭ должны основываться на тех учебниках, по которым, собственно, преподается предмет в школе. Если учебники разные, то потом возникают вопросы, почему в ЕГЭ попадаются те задания, которых в каком-то учебнике нет. Преподаватель имеет право выбрать учебник, но если будет единый учебник, то отойти в сторону не получится. Все виды контрольных мероприятий, в том числе и ЕГЭ, будут основываться на одном учебнике. Это правильная позиция. Школьникам это даст определенное спокойствие и прозрачность того материала, который они изучали. Уровень и авторов учебников, и экспертов, привлекаемых к этому занятию, достаточно высок, чтобы им доверять», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, Медведев — большой профессионал в вопросах Конституции РФ, так что доверить ему создание учебника по обществознанию — хороший ход.
«Давайте говорить о том, что все выражения в соцсетях Дмитрия Анатольевича — реакция на события, которые сейчас происходят. Учебник — это не сегодняшнее, не однодневное событие. Он основан на Конституции РФ в первую очередь. В этом плане Дмитрий Анатольевич большой профессионал. Никаких резких комментариев в учебниках, конечно, не будет, потому что учебник — это наука, знание, те данные, которые зафиксированы историческими документами, а не просто комментарий», — добавила она.
Ранее научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества и соредактор линейки учебников Александр Чубарьян рассказал НСН, что редактирование учебников истории – обычный процесс, однако никогда ранее практикующие учителя так активно не участвовали в этом процессе.
