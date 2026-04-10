В Совфеде усомнились в словах Буданова о скором мире

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не доверяет словам главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном скором завершении конфликта. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

По его мнению, подобные высказывания не имеют практического значения. Джабаров отметил, что, если украинская сторона действительно заинтересована в завершении конфликта, она должна пойти на прямые переговоры с Россией и заключение мирного соглашения. По его словам, заявления, не подкрепленные конкретными действиями, выглядят несерьезно.

Буданов призвал не ждать изменений в системе мобилизации на Украине

Ранее Буданов утверждал, что Россия и Украина несут значительные расходы на ведение конфликта, поэтому он может завершиться в результате переговоров.

Он также выражал уверенность, что диалог развивается в сторону урегулирования, а позиции сторон постепенно сближаются, передает «Радиоточка НСН».

Фото: council.gov.ru
