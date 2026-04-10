Риелтор не поверила в рост спроса на ипотеку в 2026 году
Должны совпасть сразу два фактора, чтобы россияне начали брать кредит на жилье, заявила НСН Ирина Радченко.
Резкое снижение ключевой ставки и падения курса рубля могут спровоцировать рост спроса на ипотеку, а без этих двух сценариев его не стоит ждать, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
Объем рынка ипотеки в 2026 может достигнуть 5 трлн рублей к концу года. Об этом рассказал директор департамента «Домклик» Сбера Алексей Лейпи во время конференции Domclick Digital Day в Новосибирске. Радченко усомнилась, что все случится именно так.
«Это возможно, только если будет значительное снижение ключевой ставки — даже 13% это много. Если коммерческая ипотека будет на уровне в 8%, то тогда она подешевеет, и достичь такого показателя реально. Однако такой сценарий повлечет рост цен, потому что накопился отложенный спрос, а застройщики сократили объемы ввода жилья. На ситуацию могут повлиять и “черные лебеди” (неожиданное событие - примечание НСН.). Например, может случиться девальвация рубля, и тогда все граждане побегут перекладывать их в квадратные метры. Поэтому я бы допустила рост объема сделок только при соблюдении двух факторов: низкая ключевая ставка и девальвация рубля», —
