Резкое снижение ключевой ставки и падения курса рубля могут спровоцировать рост спроса на ипотеку, а без этих двух сценариев его не стоит ждать, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

Объем рынка ипотеки в 2026 может достигнуть 5 трлн рублей к концу года. Об этом рассказал директор департамента «Домклик» Сбера Алексей Лейпи во время конференции Domclick Digital Day в Новосибирске. Радченко усомнилась, что все случится именно так.