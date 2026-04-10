Трамп пригрозил ударами по Ирану в случае срыва переговоров

США могут продолжить атаки на Иран, если соглашение не будет достигнуто. Об этом заявил президент Дональд Трамп накануне переговоров, его слова приводит газета New York Post.

По данным Белого дома, переговоры по иранской теме стартуют в субботу в Пакистане. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, который уже вылетел в Исламабад. В преддверии встречи Трамп также сообщил, что США наращивают военное присутствие и снабжают свои корабли оружием в больших объемах, чем ранее.

Германия возобновила диалог с Ираном

Президент США дал понять, что в случае провала диалога Вашингтон готов задействовать эти вооружения. Он подчеркнул, что они будут использованы «очень эффективно».

В ночь на 8 апрел, Трамп объявил о достижении договоренности с Ираном о прекращении огня сроком на 2 недели. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
