Трамп пригрозил ударами по Ирану в случае срыва переговоров

США могут продолжить атаки на Иран, если соглашение не будет достигнуто. Об этом заявил президент Дональд Трамп накануне переговоров, его слова приводит газета New York Post.

По данным Белого дома, переговоры по иранской теме стартуют в субботу в Пакистане. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, который уже вылетел в Исламабад. В преддверии встречи Трамп также сообщил, что США наращивают военное присутствие и снабжают свои корабли оружием в больших объемах, чем ранее.