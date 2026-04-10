Трамп пригрозил ударами по Ирану в случае срыва переговоров
США могут продолжить атаки на Иран, если соглашение не будет достигнуто. Об этом заявил президент Дональд Трамп накануне переговоров, его слова приводит газета New York Post.
По данным Белого дома, переговоры по иранской теме стартуют в субботу в Пакистане. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, который уже вылетел в Исламабад. В преддверии встречи Трамп также сообщил, что США наращивают военное присутствие и снабжают свои корабли оружием в больших объемах, чем ранее.
Президент США дал понять, что в случае провала диалога Вашингтон готов задействовать эти вооружения. Он подчеркнул, что они будут использованы «очень эффективно».
В ночь на 8 апрел, Трамп объявил о достижении договоренности с Ираном о прекращении огня сроком на 2 недели. Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Замполпреда президента в ДФО стал кандидатом в главы Дагестана
- Трамп пригрозил ударами по Ирану в случае срыва переговоров
- Денис Клявер посоветовал проверить зрение худруку, уволившему Екатерину Волкову
- Арахнолог объяснил нашествие каракуртов на юге России
- Продолжение «Оружейного барона» с Николасом Кейджем выйдет в 2027 году
- В Финуниверситете при кабмине назвали справедливый курс доллара
- Семьи погибших в авиакатастрофе в Крыму военных получат по пять млн рублей
- Более 41 тысячи автомобилей Lada Granta отозвали для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»
- «Сначала уберем мазут!»: Когда в Анапе появится мегакурорт на 1,5 млн туристов
- Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию