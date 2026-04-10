Денис Клявер посоветовал проверить зрение худруку, уволившему Екатерину Волкову
Художественному руководителю театра, который уволил звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову, следует сходить к офтальмологу. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил певец Денис Клявер.
Ранее 44-летняя Волкова сообщила, что её уволили из театра по статье «старая». По словам Клявера, принять такое решение мог только человек, у которого «видимо, проблемы со зрением».
«Но у миллиона людей, поклонников Катюши зрение отличное, поэтому в её молодости, как профессиональной, так и фантастической харизмы, никто не сомневается абсолютно», - заключил музыкант.
Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что человек может восстановиться на работе через суд и получить компенсации от работодателя.
- Без крепких выражений: Каким будет учебник по обществознанию от Медведева
- В Совфеде усомнились в словах Буданова о скором мире
- В Госдуме ожидают активизации переговоров по Украине
- «Нежелательный» Стэнфорд отказались считать «черной меткой» для студентов
- Опрос показал, что россияне верят в мифы о космосе
- Риелтор не поверила в рост спроса на ипотеку в 2026 году
- СМИ: Замполпреда президента в ДФО стал кандидатом в главы Дагестана
- Трамп пригрозил ударами по Ирану в случае срыва переговоров
- Арахнолог объяснил нашествие каракуртов на юге России