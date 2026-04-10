Денис Клявер посоветовал проверить зрение худруку, уволившему Екатерину Волкову

Художественному руководителю театра, который уволил звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову, следует сходить к офтальмологу. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил певец Денис Клявер.

Ранее 44-летняя Волкова сообщила, что её уволили из театра по статье «старая». По словам Клявера, принять такое решение мог только человек, у которого «видимо, проблемы со зрением».

«Но у миллиона людей, поклонников Катюши зрение отличное, поэтому в её молодости, как профессиональной, так и фантастической харизмы, никто не сомневается абсолютно», - заключил музыкант.

Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что человек может восстановиться на работе через суд и получить компенсации от работодателя.

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
