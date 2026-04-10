Опрос показал, что россияне верят в мифы о космосе

Только 51% россиян знают, что в космосе отсутствует звук, а 71% уверены в существовании «темной стороны» Луны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные из исследования холдинга ON Медиа, приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Несмотря на распространенные заблуждения, интерес к космосу в стране остается высоким. По данным исследования, 38% респондентов хотели бы узнать о жизни на других планетах, 35% интересуются открытиями и изучением Вселенной, а 31% — полетами за пределы Земли. Успехи отечественной космонавтики и повседневная жизнь космонавтов привлекают 18% и 17% опрошенных соответственно.