Опрос показал, что россияне верят в мифы о космосе
Только 51% россиян знают, что в космосе отсутствует звук, а 71% уверены в существовании «темной стороны» Луны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные из исследования холдинга ON Медиа, приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина.
Несмотря на распространенные заблуждения, интерес к космосу в стране остается высоким. По данным исследования, 38% респондентов хотели бы узнать о жизни на других планетах, 35% интересуются открытиями и изучением Вселенной, а 31% — полетами за пределы Земли. Успехи отечественной космонавтики и повседневная жизнь космонавтов привлекают 18% и 17% опрошенных соответственно.
Главным символом космической эпохи россияне назвали Юрия Гагарина — его указали 87% участников опроса. Далее следуют Сергей Королев (36%) и Валентина Терешкова (29%). Среди фильмов о космосе лидирует «Гостья из будущего», которую выбрали 37% респондентов. Также в числе популярных — «Тайна третьей планеты» (34%) и «Кин-дза-дза» (27%), а также «Гагарин. Первый в космосе», «Время первых», «Через тернии к звездам», «Москва — Кассиопея» и «Вызов».
Авторы исследования отмечают, что мужчины чаще интересуются космосом, чем женщины — 13% против 6%. Более высокий интерес также демонстрируют респонденты старше 45 лет. 61% из них периодически обращаются к этой теме. При этом большинство опрошенных продолжают верить в распространенные мифы. Так, 84% считают, что в невесомости все «парит», а 79% уверены, что в космосе очень холодно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
