Воздушная тревога в Харьковской области звучит рекордные 14 часов
17 мая 202400:14
Воздушная тревога в Харьковской области продолжается более 14 часов, сообщает «РЕН ТВ».
Это рекордное время звучания сирен в украинском регионе за все время. Также сирены сработали в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
Предыдущий рекорд принадлежит также Харьковской области. 10 мая сирены беспрерывно звучали около 13 часов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил в наступлении России под Харьковом весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воздушная тревога в Харьковской области звучит рекордные 14 часов
- Четыре человека погибли при обстреле ВСУ Донецка
- Путин прибыл с визитом в Харбин
- «Сансара» и OQJAV записали новую версию песни ДДТ «Дождь»
- Проект «Горшенев» представил сингл «Мгновение» из второй части «Фауста»
- Российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв»
- Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей
- Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России
- Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана в СИЗО
- Маск: Политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru