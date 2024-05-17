Воздушная тревога в Харьковской области звучит рекордные 14 часов

Это рекордное время звучания сирен в украинском регионе за все время. Также сирены сработали в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Предыдущий рекорд принадлежит также Харьковской области. 10 мая сирены беспрерывно звучали около 13 часов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил в наступлении России под Харьковом весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

