Зеленский обвинил в наступлении России под Харьковом весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в наступлении российской армии в Харьковской области виноват весь мир. Так он ответил на вопрос, виноваты ли в ситуации с Харьковом США, которые долго не могли согласовать пакет помощи. который ему задал журналист телеканала ABC News.

«Это вина всего мира. Они дали Путину возможность оккупировать. Но теперь мир может помочь»,— сказал Зеленский.

Минобороны сообщило о продвижении российских войск под Харьковом

Украинский президент добавил, что Украина не может позволить себе потерять Харьков, но ситуация вокруг города очень серьезная. По его словам, в случае получения Украиной двух систем Patriot российские войска не смогут взять Харьков.

В четверг, 16 мая, Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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