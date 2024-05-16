Зеленский обвинил в наступлении России под Харьковом весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в наступлении российской армии в Харьковской области виноват весь мир. Так он ответил на вопрос, виноваты ли в ситуации с Харьковом США, которые долго не могли согласовать пакет помощи. который ему задал журналист телеканала ABC News.

«Это вина всего мира. Они дали Путину возможность оккупировать. Но теперь мир может помочь»,— сказал Зеленский.