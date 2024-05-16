Вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
Командный пункт бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что для удара российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
«Уничтожен командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru