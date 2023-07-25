Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

В некоторых регионах Украины объявлена тревога о нападении с воздуха, сообщает «Лента.ру».

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены можно слышать в Киеве и Киевской области. Раздаются взрывы, слышно, как работает система противовоздушной обороны.

Также тревога действует в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях, и в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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