Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины
25 июля 202303:35
В некоторых регионах Украины объявлена тревога о нападении с воздуха, сообщает «Лента.ру».
Сирены можно слышать в Киеве и Киевской области. Раздаются взрывы, слышно, как работает система противовоздушной обороны.
Также тревога действует в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях, и в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru