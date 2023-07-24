В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сигнал тревоги прозвучал в 11:57 по московскому времении. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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До этого официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае. По ее словам, были также повреждены агроангар и ряд складов других видов грузов. О каком порте идет речь, не уточняется.

В ночь на понедельник на Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Одесской области. В СМИ появились сведения о взрывах в Измаиле — крупном порте на Дунае, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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