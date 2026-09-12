Медведь стал официальным маскотом красноярского аэропорта

Медведь лидировал с результатом 22,3 % голосов. Ирбис оказался на втором месте, немного отстав от победителя, а тройку лидеров замкнул соболь.

В пресс‑службе прокомментировали итоги голосования с долей юмора: «Мы просто ждали, когда большинство подтвердит, что Сердце Сибири и хозяин тайги — неразделимы. А когда дождались, медведи будто вышли из‑под контроля. Радует, что хотя бы один из них будет совершенно безопасным».

Следующий этап — разработка образа маскота. Представители аэропорта приглашают всех желающих поучаствовать в творческом процессе и присылать свои варианты эскизов.

Параллельно в Красноярском крае принимают меры в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям и нападениями хищников. Так, за добычу медведя на охоте теперь выплачивают вознаграждение — 36,5 тысячи рублей.

Ранее, 9 сентября, специалисты ликвидировали 39 животных всего за одни сутки. Наибольшее число опасных особей — 21 медведь — было добыто в Южной группе округов: Ермаковском, Курганском, Шушенском и Каратузском, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

