Медведь стал официальным маскотом красноярского аэропорта
В аэропорту Красноярска выбрали официального маскота — им стал медведь. Такой результат дал опрос, проведённый среди горожан, о чём проинформировала пресс‑служба воздушной гавани.
Медведь лидировал с результатом 22,3 % голосов. Ирбис оказался на втором месте, немного отстав от победителя, а тройку лидеров замкнул соболь.
В пресс‑службе прокомментировали итоги голосования с долей юмора: «Мы просто ждали, когда большинство подтвердит, что Сердце Сибири и хозяин тайги — неразделимы. А когда дождались, медведи будто вышли из‑под контроля. Радует, что хотя бы один из них будет совершенно безопасным».
Следующий этап — разработка образа маскота. Представители аэропорта приглашают всех желающих поучаствовать в творческом процессе и присылать свои варианты эскизов.
Параллельно в Красноярском крае принимают меры в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям и нападениями хищников. Так, за добычу медведя на охоте теперь выплачивают вознаграждение — 36,5 тысячи рублей.
Ранее, 9 сентября, специалисты ликвидировали 39 животных всего за одни сутки. Наибольшее число опасных особей — 21 медведь — было добыто в Южной группе округов: Ермаковском, Курганском, Шушенском и Каратузском, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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