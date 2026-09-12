Репетиторы в России обогнали IT-специалистов по доходам

Как сообщает издание SHOT, квалифицированный репетитор может вести не менее пяти занятий в день — при средней стоимости одного урока в 3000 рублей. Учитывая, что рабочий день педагога составляет в среднем пять часов, его недельный доход достигает примерно 75 тысяч рублей.

Для сравнения: сотрудники IT‑отрасли, проводящие на работе около девяти часов в день, получают в 1,5–2 раза меньше — их месячная зарплата составляет порядка 150–200 тысяч рублей. Особенно высокие расценки устанавливают репетиторы по физике: стоимость одного занятия у них может доходить до 7500 рублей. В результате семьям приходится ежемесячно тратить значительные суммы на дополнительное образование. Если ребёнок занимается сразу по двум предметам, расходы на репетиторов составляют не менее 60 тысяч рублей в неделю. Многие родители считают такие траты слишком обременительными и интересуются, платят ли репетиторы налоги со своих доходов.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что размер минимальной пенсии неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

