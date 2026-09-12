Путин не исключил, что цены на газ в Европе достигнут $1,5 тыс.
Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами допустил, что стоимость газа в Европе может вырасти до 1500 долларов за тысячу кубометров.
По мнению российского лидера, участники биржевой торговли руководствуются краткосрочной выгодой, а не состоянием газовой инфраструктуры. Они стремятся извлечь из хранилищ газ, закупленный ранее по более низкой цене, не задумываясь о долгосрочных последствиях и фактических объёмах запасов. Такая тактика, считает Путин, неизбежно приведёт к резкому подорожанию ресурса — вместо тысячи долларов цена может достигнуть полутора тысяч.
Глава государства подчеркнул, что Россия неоднократно указывала на важность сохранения устоявшихся механизмов сотрудничества в энергетической сфере. Он напомнил, что ранее поставки газа в Европу осуществлялись по цене 150–180 долларов за тысячу кубометров, однако европейские партнёры сочли эти расценки завышенными и настаивали на переходе к рыночному ценообразованию. При этом, как отметил Путин, российские цены традиционно привязаны к стоимости нефти и нефтепродуктов, которая формируется рыночным путём — в том числе и сейчас, по долгосрочным контрактам.
Президент напомнил о позиции Европы, согласно которой цены должны определяться на бирже, и указал на риски такого подхода. Россия предупреждала, что газ нельзя считать классическим рыночным товаром, и прогнозировала рост цен.
Также глава государства обратил внимание на то, что формирование биржевых цен происходит без учёта интересов производителей. В качестве примера он привёл ситуацию в Германии, где стоит задача заполнить хранилища газа лишь на 70%, причём неизвестно, удастся ли её выполнить. По словам Путина, в Нидерландах положение ещё сложнее.
К концу августа уровень заполнения газовых хранилищ в странах ЕС опустился до 63% — это существенно меньше привычной для этого времени отметки в 80%. Как сообщает The Guardian со ссылкой на отраслевых экспертов, при текущих темпах пополнения запасов к началу отопительного сезона их объём может оказаться на 20% ниже среднего значения за последние пять лет и стать минимальным с 2013 года.
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