Воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины

Предупреждение об угрозе распространили в 12:20. Тревога прозвучала в Киеве и распространилась на восточные и центральные области Украины.

Кроме того, воздушную тревогу объявили на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Накануне власти Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. По данным главы местной военной администрации Олега Кипера, было повреждено оборудование одного из грузовых терминалов и административное здание, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

