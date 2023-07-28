Воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в 11 украинских регионах, в том числе в Киеве, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

Предупреждение об угрозе распространили в 12:20. Тревога прозвучала в Киеве и распространилась на восточные и центральные области Украины.

Кроме того, воздушную тревогу объявили на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Накануне власти Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. По данным главы местной военной администрации Олега Кипера, было повреждено оборудование одного из грузовых терминалов и административное здание, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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