В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена в регионах в 14.37 по местному времени (совпадает с московским).

В ночь на 22 мая взрыв произошел в Одессе, в области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Харьковской области, где произошло два взрыва, сообщает украинское издание «Общественное».