В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена в регионах в 14.37 по местному времени (совпадает с московским).

В ночь на 22 мая взрыв произошел в Одессе, в области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Харьковской области, где произошло два взрыва, сообщает украинское издание «Общественное».

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Ранее сигналы тревоги прозвучали в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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