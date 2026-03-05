СМИ: Иранские беспилотники Shahed являются высокоэффективным оружием

По данным издания, с начала военной операции Иран запустил около 2 тысяч этих дронов. Производство беспилотников компании Shahed Aviation Industries для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), обходится существенно дешевле, чем разработка любого типа ракет. В настоящее время Тегеран применяет эти БПЛА для атак по всему региону, в том числе по военным базам США и отелям, где могут быть дислоцированы американские военнослужащие. Газета отмечает, что Shahed стали массовым и экономически эффективным оружием в современных военных конфликтах.

Ранее Иран нанёс удар по одному из крупнейших НПЗ в мире — огромный столб дыма поднимается с территории саудовского завода ARAMCO. Удары пришлись беспилотниками Shahed-136 по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

