Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок газа РФ в Европу

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев призвал обращаться с вопросами к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии Европейского союза Кае Каллас, если Москва прекратит поставки газа в Европу.

ЕС может отложить запрет на импорт газа из РФ

«По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кайе и другим русофобам», — заявил он в соцсети X. Дмитриев указал, что Россия может прекратить поставки газа в Европу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и энергетическим компаниям проработать вопрос возможного прекращения поставок газа в Европу и переориентации на другие рынки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский ГазЕвросоюзКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры