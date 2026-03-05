Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок газа РФ в Европу
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев призвал обращаться с вопросами к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии Европейского союза Кае Каллас, если Москва прекратит поставки газа в Европу.
«По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кайе и другим русофобам», — заявил он в соцсети X. Дмитриев указал, что Россия может прекратить поставки газа в Европу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и энергетическим компаниям проработать вопрос возможного прекращения поставок газа в Европу и переориентации на другие рынки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
