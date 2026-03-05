Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны шиитам

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил в Telegram, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи необходимо рассматривать как объявление войны всем мусульманам-шиитам в мире.

В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера

«Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества - это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру», — заявил глава государства.

По данным СМИ, следующим верховным лидером республики избрали сына погибшего религиозного и политического деятеля Моджтабу Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

