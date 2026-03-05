Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны шиитам
5 марта 202605:33
Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил в Telegram, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи необходимо рассматривать как объявление войны всем мусульманам-шиитам в мире.
«Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества - это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру», — заявил глава государства.
По данным СМИ, следующим верховным лидером республики избрали сына погибшего религиозного и политического деятеля Моджтабу Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны шиитам
- Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок газа РФ в Европу
- СМИ: Иранские беспилотники Shahed являются высокоэффективным оружием
- СМИ: Советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране
- СМИ: Иракские курды начали наземное наступление на Иран
- МВД ужесточит контроль техосмотра автомобилей с сентября
- СМИ: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор
- Белый дом: Трамп напал на Иран, потому что «он так чувствовал»
- Зеленский: Переговоры по Украине поставлены на паузу из-за ситуации в Иране
- Исследование: Telegram стал самым популярным мессенджером в России