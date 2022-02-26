Вооруженные силы РФ взяли под контроль Мелитополь

Вооруженные силы России установили полный контроль над украинским Мелитополем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Ранее военное ведомство сообщало, что российские военнослужащие вошли в город, не встретив сопротивления.

«Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», — цитирует ТАСС представителя Минобороны.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраина
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