Вооруженные силы РФ взяли под контроль Мелитополь
Вооруженные силы России установили полный контроль над украинским Мелитополем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее военное ведомство сообщало, что российские военнослужащие вошли в город, не встретив сопротивления.
«Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», — цитирует ТАСС представителя Минобороны.
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